США предоставят Украине 500 млн долларов для госбюджета, - Минфин

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 500 млн долларов для государственного бюджета. Эти средства являются грантовыми и будут направлены на восстановление страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко .

"Только что имел онлайн-встречу с Кристиной Квин, временной поверенной в делах США в Украине. Она подтвердила намерение США предоставить Украине 500 млн долларов для финансирования госбюджета. Это решение является результатом многочисленных переговоров между сторонами как на уровне президентов государств, так и Министерства финансов Украины с Казначейством США", - отметил Марченко.

По его словам, средства являются грантовыми и пойдут на послевоенное восстановление. Министр добавил, что США являются ключевыми партнерами для Украины.