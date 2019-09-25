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США нададуть допомогу тимчасовому президенту Венесуели

Новини » Політика    25.09.2019 - 11:03
США нададуть допомогу тимчасовому президенту Венесуели
Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Допомогу в розмірі 52 млн доларів виділять на незалежні ЗМІ і систему охорони здоров'я

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа надасть тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуайдо фінансову допомогу в розмірі 52 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Як повідомляються, ці кошти мають бути інвестовані в незалежні ЗМІ, систему охорони здоров'я і програми, які підтримує контрольована опозицією Національна асамблея.

"Сполучені Штати повністю підтримують тимчасовий уряд Хуана Гуайдо, демократично обрану Національну асамблею і народ Венесуели в їх зусиллях по скиданню нелегітимного режиму Мадуро", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральна прокуратура Венесуели порушила кримінальну справу стосовно лідера опозиції Хуана Гуайдо, який в кінці січня оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави. Приводом для процесуальних дій стало передбачуване намір політика відмовитися від спірної території біля річки Ессекібо на користь Гайани.

Крім того, США ввели нові санкції, які спрямовані на припинення експорту венесуельської нафти на Кубу. Штрафні заходи були прийняті проти чотирьох зареєстрованих на Кіпрі та в Панамі судноплавних компаній.

США ввели санкції проти перевізників венесуельської нафти Мадуро погодився на прямі переговори з Трампом
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