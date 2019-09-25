США ввели санкции против перевозчиков венесуэльской нефти

Фото: Министерство финансов США (Getty Images)

Штрафные меры были приняты против четырех судоходных компаний

Соединенные Штаты Америки (США) ввели новые санкции, которые направлены на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, штрафные меры были приняты против четырех зарегистрированных на Кипре и в Панаме судоходных компаний. Их активы в Штатах будут заморожены, также им будет заблокирован доступ к глобальной финансовой системе.

По данным Вашингтона, танкеры кипрской компании Caroil Transport Marine, а также панамских Trocana World, Tovase Development и Bluelane Overseas поставляют венесуэльскую нефть Кубе.

Власти в Гаване поддерживают "нелегитимный режим" в Каракасе и содействуют "его репрессивному аппарату органов безопасности и спецслужб", подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты объявили о задействовании Межамериканского договора о взаимной помощи, который позволяет Венесуэле обратиться к другим подписавшим его странам за военной поддержкой.

Кроме того, президент Венесуэли Николас Мадуро обвинил в покушении на убийство, которые были совершены в за последний и год и предотвращены, Колумбию. По его словам, там действовали с одобрения Вашингтона.