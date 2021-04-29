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США предоставят Индии помощь для борьбы с коронавирусом на 100 млн долларов

Автор: Артур Родивилов

США предоставят Индии помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вашингтон выделяет 100 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно сообщению, Соединенные Штаты, "выражая солидарность" с этим государством "в борьбе с новой волной случаев COVID-19", в ближайшие дни доставят туда продукцию на сумму более 100 млн долларов для оказания срочной помощи.

Отмечается, с 29 апреля и в течение следующей недели в эту страну начнут прибывать самолеты с правительственной помощью США.

По информации вашингтонской администрации, американская сторона перенаправят в Индию свой заказ на 20 млн доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Кроме того, в помощь войдет первый транш в 20 тыс. препаратов против коронавируса Remdesivir.

Также в Индию будут отправлены 15 млн масок-респираторов, миллион быстрых тестов на коронавирусную инфекцию, многоразовые баллоны для кислорода, генерирующие и концентрирующие кислород приборы, а также прекурсоры для производства вакцин.

Напомним, в Индии на прошлой неделе четыре дня подряд фиксировали антирекорды по количеству новых заражений COVID-19. Ежедневно в стране подтверждали более 300 тысяч заражений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Евросоюзе выразили обеспокоенность из-за резкого роста больных коронавирусом в Индии и готовы оказать помощь правительству страны.

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