США нададуть Індії допомогу для боротьби з коронавірусом на 100 млн доларів

Згідно з повідомленням, Сполучені Штати, "висловлюючи солідарність" з цією державою "у боротьбі з новою хвилею випадків COVID-19", найближчими днями доставлять туди продукцію на суму понад 100 млн доларів для надання термінової допомоги.

Відзначається, з 29 квітня і протягом наступного тижня в цю країну почнуть прибувати літаки з урядовою допомогою США.

За інформацією вашингтонської адміністрації, американська сторона перенаправлять до Індії своє замовлення на 20 млн доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Крім того, в допомогу увійде перший транш у 20 тис. препаратів проти коронавірусу Remdesivir.

Також до Індії будуть відправлені 15 млн масок-респіраторів, мільйон швидких тестів на коронавірусну інфекцію, багаторазові балони для кисню, генеруючі та концентруючі кисень прилади, а також прекурсори для виробництва вакцин.