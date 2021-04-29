RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США нададуть Індії допомогу для боротьби з коронавірусом на 100 млн доларів

Автор: Артур Родивилов

США нададуть Індії допомогу в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції. Вашингтон виділяє 100 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Згідно з повідомленням, Сполучені Штати, "висловлюючи солідарність" з цією державою "у боротьбі з новою хвилею випадків COVID-19", найближчими днями доставлять туди продукцію на суму понад 100 млн доларів для надання термінової допомоги.

Відзначається, з 29 квітня і протягом наступного тижня в цю країну почнуть прибувати літаки з урядовою допомогою США.

За інформацією вашингтонської адміністрації, американська сторона перенаправлять до Індії своє замовлення на 20 млн доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Крім того, в допомогу увійде перший транш у 20 тис. препаратів проти коронавірусу Remdesivir.

Також до Індії будуть відправлені 15 млн масок-респіраторів, мільйон швидких тестів на коронавірусну інфекцію, багаторазові балони для кисню, генеруючі та концентруючі кисень прилади, а також прекурсори для виробництва вакцин.

Нагадаємо, в Індії минулого тижня чотири дні поспіль фіксували антирекорди за кількістю нових заражень COVID-19. Щодня в країні підтверджували понад 300 тисяч заражень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Євросоюзі висловили стурбованість через різке зростання хворих коронавірусом в Індії і готові надати допомогу уряду країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІндіяКоронавірус