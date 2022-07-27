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В США предложили ввести санкции за покупку Китаем российской нефти

Фото: в США предложили ввести санкции за покупку Китаем российской нефти (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о введении санкций против любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые осуществляют перевозку нефти или сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Политик считает, что КНР поддерживает войну против Украины, покупая российскую нефть.

"Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им России в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями", - сказал он.

По информации агентства, данный законопроект поддержали сенаторы Рик Скотт (от штата Флорида) и Кевин Крамер (от штата Северная Дакота).

Также в публикации указывается, что прекращение поставок российской сырой нефти в Китай может привести к тому, что Пекин будет конкурировать с другими крупными странами за нефть из Ближнего Востока и Африки.

Напомним, Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией.

Ранее лидеры стран G7 призывали Китай надавить на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины.

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