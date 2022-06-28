G7 призвала Китай надавить на Россию для прекращения войны против Украины
Лидеры стран G7 ("Большая семерка") призывают Китай надавить на Российскую Федерацию, чтобы та прекратила войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике лидеров "Большой семерки" по итогам саммита.
"Поскольку Россия ведет неоправданную, неспровоцированную и незаконную войну против Украины, мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она немедленно выполнила юридически обязывающий приказ Международного суда от 16 марта 2022 года, последовала резолюции Генеральной ассамблеи ООН и остановила свою военную агрессию - и немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины", - говорится в коммюнике.
Напомним, ранее на саммите лидеры G7 договорились изучить возможность ограничения цен на импорт российской нефти и газа. Предполагается, что таким образом будут сокращены доходы России и ее способность финансировать войну.
Также стало известно, что "Большая семерка" не будет вводить санкции против российской сельхозпродукции.
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