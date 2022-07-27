У США запропонували ввести санкції за купівлю Китаєм російської нафти

Політик вважає, що КНР підтримує війну проти України, купуючи російську нафту.

"Будь-яка організація, включаючи китайські державні компанії, які допомагають їм Росії в цих зусиллях, мають зіткнутися з серйозними наслідками", - сказав він.

За інформацією агентства, даний законопроєкт підтримали сенатори Рік Скотт (від штату Флорида) і Кевін Крамер (від штату Північна Дакота).

Також в публікації вказується, що припинення постачання російської сирої нафти в Китай може призвести до того, що Пекін буде конкурувати з іншими великими країнами за нафту з Близького Сходу і Африки.

Нагадаємо, Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої відносини з Росією.

Раніше лідери країн G7 закликали Китай натиснути на РФ, щоб та припинила війну проти України.

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