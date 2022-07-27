RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США запропонували ввести санкції за купівлю Китаєм російської нафти

Фото: у США запропонували ввести санкції за покупку Китаєм російської нафти (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенатор від Республіканської партії США Марко Рубіо представив законопроєкт про введення санкцій проти будь-якої юрособи за страхування або реєстрацію танкерів, які здійснюють перевезення нафти або скрапленого природного газу (СПГ) з Росії в Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Політик вважає, що КНР підтримує війну проти України, купуючи російську нафту.

"Будь-яка організація, включаючи китайські державні компанії, які допомагають їм Росії в цих зусиллях, мають зіткнутися з серйозними наслідками", - сказав він.

За інформацією агентства, даний законопроєкт підтримали сенатори Рік Скотт (від штату Флорида) і Кевін Крамер (від штату Північна Дакота).

Також в публікації вказується, що припинення постачання російської сирої нафти в Китай може призвести до того, що Пекін буде конкурувати з іншими великими країнами за нафту з Близького Сходу і Африки.

Нагадаємо, Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої відносини з Росією.

Раніше лідери країн G7 закликали Китай натиснути на РФ, щоб та припинила війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайСанкції