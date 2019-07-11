ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США предложили пригласить Зеленского выступить в Конгрессе

Новости » Политика    11.07.2019 - 00:31
В США предложили пригласить Зеленского выступить в Конгрессе
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Конгрессмены считают, что приглашение президента Украины поспособствует усилению взаимодействия между странами

Сопредседатели Украинского конгрессового кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса. Об этом говорится в официальном письме конгрессменов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"В качестве сопредседателей двухпартийного Украинского конгрессового кокуса мы призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - говорится в письме.

Конгрессмены отметили, что в связи с вызовами, стоящими перед Украиной, Конгресс должен "подать руку дружбы новоизбранному президенту путем приглашения".

"Россия действительно намерена усилить агрессию, о чем свидетельствует незаконный арест 24 украинских военных и трех военно-морских судов в водах Керченского пролива. В это опасное для Украины и мира время Конгресс должен усилить взаимодействие с нашим близким союзником, когда ему угрожают подобные вызовы", - говорится в документе.

В США предложили пригласить Зеленского выступить в Конгрессе

Фото: обращение конгрессменов к спикеру Палаты представителей

По мнению конгрессменов, приглашение президента Украины могло бы способствовать усилению взаимодействия на таких ключевых направлениях, как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер- и военная безопасность, ветеранские дела, энергетическая независимость и др.

"Приглашение президента Зеленского на совместное заседание Конгресса станет мощным символическим посланием Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом", - сказано в письме.

Напомним, ранее сообщалось, что представители украинского президента Владимира Зеленского на этой неделе отправятся в Вашингтон для подготовки его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Чалый рассказал о подготовке встречи Трампа с Зеленским
Новости Украины Владимир ЗеленскийКонгресс США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь