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У США запропонували запросити Зеленського виступити у Конгресі

Новини » Політика    11.07.2019 - 00:31
У США запропонували запросити Зеленського виступити у Конгресі
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Конгресмени вважають, що запрошення президента України сприятиме посиленню взаємодії між країнами

Співголови Українського конгресового кокусу звернулися до спікера Палати представників США Ненсі Пелосі з пропозицією запросити президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні американського Конгресу. Про це йдеться в офіційному листі конгресменів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Як співголови двопартійного Українського конгресового кокусу ми закликаємо вас запросити президента України Володимира Зеленського на спільне засідання Конгресу", - йдеться в листі.

Конгресмени зазначили, що у зв’язку з викликами, що стоять перед Україною, Конгрес має "подати руку дружби новообраному президенту шляхом такого запрошення".

"Росія дійсно має намір посилити агресію, про що свідчить незаконний арешт 24 українських військових і трьох військово-морських суден у водах Керченської протоки. У цей небезпечний для України і світу час Конгрес повинен посилити взаємодію з нашим близьким союзником, коли йому загрожують такі виклики", - йдеться в документі.

У США запропонували запросити Зеленського виступити у Конгресі

Фото: звернення конгресменів до спікера Палати представників

На думку конгресменів, запрошення президента України могло б сприяти посиленню взаємодії на таких ключових напрямах, як антикорупційна політика, демократичні реформи, кібер- і військова безпека, ветеранські справи, енергетична незалежність тощо.

"Запрошення президента Зеленського на спільне засідання Конгресу стане потужним символічним посланням Кремлю: американський народ стоїть пліч-о-пліч з українським народом", - сказано у листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники українського президента Володимира Зеленського цього тижня вирушать до Вашингтона для підготовки його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Чалий розповів про підготовку зустрічі Трампа з Зеленським
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