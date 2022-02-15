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США предложили помощь в расследовании кибератаки на Украину, - Reuters

Автор: Артем Горовенко

Соединенные Штаты Америки предложили помощь в расследовании кибератаки на Украину. Сегодняшняя атака привела к сбою в работе банковских сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Белом доме знают о сегодняшних кибератаках и уже предложили Украине помощь в расследовании инцидентов отказа в обслуживании и реагировании на них.

Отметим, как заявили в Государственной службе специальной связи и защиты информации, рабочая группа из специалистов субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке.

Напомним, сегодня в результате масштабной DDOS-атаки перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, а также некоторые банковские сервисы.

По состоянию на сейчас новую кибератаку локализуют, а банки уже заработали.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаКибератака