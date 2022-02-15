Новую кибератаку в Украине локализуют. Банки уже заработали
Фото: Новую кибератаку в Украине локализуют (freepik.com)
В Украине работа банковских веб-ресурсов была возобновлена. Специалисты принимают меры для локализации и противодействию кибератакам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины.
"По состоянию на 19:30 работа банковских веб-ресурсов возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о проблемах с работой банкоматов, терминалов и POS-терминалов "Ощадбанка".
РБК-Украина собрало все, что известно об этом сбое на данный момент.