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США запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну, - Reuters

Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну. Сьогоднішня атака призвела до збою в роботі банківських сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в Білому домі знають про сьогоднішні кібератаки і вже запропонували Україні допомогу в розслідуванні інцидентів відмови в обслуговуванні і реагуванні на них.

Зазначимо, як заявили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, робоча група зі спеціалістів суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці.

Нагадаємо, сьогодні в результаті масштабної DDoS-атаки перестали працювати сайти Міністерства оборони та Збройних сил України, а також деякі банківські сервіси.

Станом на зараз нову кібератаку локалізують, а банки вже заробили.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаКібератака