У США запропонували ще одну країну для зустрічі Путіна та Байдена

Говорячи про відносини з Росією, Блінкен зазначив, що США були б раді мати "стабільні, передбачувані відносини з Росією".

"Цілком імовірно, що наші президенти зустрінуться найближчими тижнями", - заявив Блінкен.

Відповідаючи на питання журналіста, чи рекомендує він Ісландію як потенційне місце зустрічі, глава держдепу сказав: "Безумовно, я б рекомендував її як місце зустрічі. Я б рекомендував її всім, і, до речі, саме цим я буду опікуватися, коли повернуся додому".