У США запропонували автоматично вводити санкції проти Росії

Сенатори активізували роботу щодо введення додаткових санкцій проти РФ

Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо і сенатор-демократ Кріс Ван Голлен активізували роботу щодо введення додаткових санкцій проти Росії. Про це повідомляє Рolitico.

Повідомляється, що законопроект ініційований сенаторами передбачає автоматичне введення санкцій у разі, якщо Росія продовжить втручатися в американські вибори в США.

Так, сенатори звернулися до керівництва комітетів з міжнародних відносин і банківської справи з метою проведення слухань і затвердження законопроекту, який передбачає автоматичне введення нових санкцій проти Росії протягом 10 днів у випадку, якщо директор національної розвідки США визначить втручання Росії у виборчий процес.

Відзначимо, що в четвер до цього законопроекту, спрямованого в Сенат в січні, приєдналося ще вісім співавторів, які представляють обидві партії.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США республіканець Пол Райан заявив, що він готовий розглянути додаткові санкції проти Росії.