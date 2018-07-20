У США запропонували автоматично вводити санкції проти Росії

Новини Політика 20.07.2018 - 15:20
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Сенатори активізували роботу щодо введення додаткових санкцій проти РФ

Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо і сенатор-демократ Кріс Ван Голлен активізували роботу щодо введення додаткових санкцій проти Росії. Про це повідомляє Рolitico.

Повідомляється, що законопроект ініційований сенаторами передбачає автоматичне введення санкцій у разі, якщо Росія продовжить втручатися в американські вибори в США.

Так, сенатори звернулися до керівництва комітетів з міжнародних відносин і банківської справи з метою проведення слухань і затвердження законопроекту, який передбачає автоматичне введення нових санкцій проти Росії протягом 10 днів у випадку, якщо директор національної розвідки США визначить втручання Росії у виборчий процес.

Відзначимо, що в четвер до цього законопроекту, спрямованого в Сенат в січні, приєдналося ще вісім співавторів, які представляють обидві партії.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США республіканець Пол Райан заявив, що він готовий розглянути додаткові санкції проти Росії.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС