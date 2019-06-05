США предлагают награду за информацию о нарушении КНДР санкций

Государственный департамент США предлагает награду до 5 млн долларов за информацию о нарушении Северной Кореей санкционного режима. Об этом говорится на сайте ведомства Rewards for Justice.

Госдеп больше всего заинтересован в сведениях о незаконных поставках нефтепродуктов и угля, работе северокорейских граждан за пределами страны, отправке в страну предметов роскоши, экспорте и реэкспорте вооружений, отмывании денег, нарушениях прав человека и киберпреступлениях по распоряжению руководства КНДР.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео месяц назад заявил, что санкции США против КНДР остаются в силе. Он заявил, что администрация президента США Дональда Трампа сохраняет свою позицию "максимального экономического давления" в отношении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что чиновники Белого дома отговорили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа снять санкции с двух судоходных компаний, обвиненных в нарушении санкционного режима в отношении КНДР.

Кроме того, Министерство финансов США создало внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке 6 подразделений стратегического воздействия, в сферу которых входят вопросы России, КНДР, Ирана и ИГ.