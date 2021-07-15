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США предлагают до 10 млн долларов за данные об иностранных хакерах

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты предложили до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить или определить местонахождение хакеров. В частности тех, которые работают по указанию иностранного правительства и совершают атаки против важнейших объектов инфраструктуры США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Вознаграждение за данные будут предоставляться в рамках программы под названием "Вознаграждение за правосудие", направленной на борьбу с международным терроризмом.

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний. При этом в Белом доме не могут сказать, связаны ли с ней официальные российские власти.

Кроме того, президент Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США.

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