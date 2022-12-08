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США працюють над зміцненням ППО України після відмови у системах Patriot

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Вашингтон, Четвер 08 грудня 2022 01:20
США працюють над зміцненням ППО України після відмови у системах Patriot Фото: прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада США працює над зміцненням системи протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Білого дому Карін Жан-П'єр, зроблену під час брифінгу.

Її попросили прокоментувати інформацію про те, що Берлін та Варшава досягли угоди про розміщення систем Patriot у Польщі.

У відповідь вона зазначила, що цю домовленість має коментувати влада Польщі та ФРН, проте додала, що в цілому США "вітають зусилля союзників щодо зміцнення колективної оборони НАТО".

"Ми перебуваємо у тісній взаємодії з українцями щодо їхніх потреб у галузі безпеки. Ми працюємо над наданням Україні систем ППО, з цього конкретного питання, про комплекси Patriot, мені нема чого анонсувати сьогодні", - сказала вона.

Нагадаємо, 6 грудня Польща заявила, що досягла угоди про розміщення Patriot на території Польщі.

Раніше пропонувалося розмістити ці системи в Україні, але Німеччина відкинула таку пропозицію.

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