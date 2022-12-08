США работают над укреплением ПВО Украины после отказа в системах Patriot

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, сделанное во время брифинга.

Ее попросили прокомментировать информацию о том, что Берлин и Варшава достигли соглашения о размещении систем Patriot в Польше.

В ответ она отметила, что эту договоренность должны комментировать власти Польши и ФРГ, однако добавила, что в целом США "приветствуют усилия союзников по укреплению коллективной обороны НАТО".

"Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО, по этому конкретному вопросу [о комплексах Patriot] мне нечего анонсировать сегодня", - сказала она.

Напомним, 6 декабря Польша заявила, что достигла соглашения о размещении Patriot на территории Польши.

Ранее предлагалось разместить эти системы в Украине, но Германия отвергла такое предложение.

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