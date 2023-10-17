США працюють над заходами щодо подорожчання транспортування нафти з РФ, - Мінфін

"Ми розглядаємо безліч різних способів підвищити витрати Росії, з якими стикається її тіньовий флот. Як для того, щоб перешкоджати його подальшому розширенню, так і для того, щоб, коли Кремль вирішить інвестувати в нього додаткові кошти, продовжити витягувати кошти з нього військових фондів", – заявив Ван Ностренд.

Він також зазначив, що США та союзники спочатку своїм планом дали РФ право зробити важкий вибір. Кремль міг би дотримуватися встановленого ліміту цін на нафту і продавати енергоносій зі значною знижкою, або ж інвестувати величезні кошти в "тіньовий флот". Подібні інвестиції сприяють зростаючому бюджетному дефіциту Росії.

"Доходи Росії від експорту енергоносіїв - основного джерела доходів Кремля - знизилися на 44% порівняно з минулим роком, що викликало суспільну тривогу з боку російських економічних чиновників. А оскільки ця цифра не враховує великих витрат, які Росія зазнала, намагаючись побудувати альтернативну екосистему корабля та послуг, реальні економічні втрати для Кремля значно вищі", - додав він.

Стеля цін на російську нафту

Цей механізм дає змогу третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден. При цьому встановлено цінову межу: 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива та 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин та дизельне паливо.

Раніше представник Міністерства фінансів США заявив, що обмеження все ще діє, оскільки воно допомогло скоротити доходи Росії. Тому "Велика сімка" відклала перегляд цінової стелі на російську нафту.

Нещодавно міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що Сполучені Штати Америки готуються вжити жорстких заходів щодо Росії за порушення нею встановленої цінової стелі на нафту.