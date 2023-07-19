США працюють з країнами Глобального півдня щодо тиску на Росію

Сполучені Штати Америки працюють з країнами Глобального півдня, аби ті вимагали від Росії повернутися до участі в "зерновій угоді".

Про це розповіла адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Давайте поговоримо про дві різні альтернативи. Перше – це альтернативи, які українці будували з початку повномасштабного вторгнення. Використання залізниці, Дунаю, автошляхів. Зараз ці альтернативні шляхи допомагають вивозити 3 мільйони метричних тонн зерна на місяць. Це велике покращення, але ці маршрути не повністю компенсують те, що було раніше", – сказала Пауер.

За словами адміністраторки, влада США наразі зосереджена на тому, щоб підштовхнути країни Глобального Півдня до закликання РФ до її повернення у Чорноморську зернову ініціативу.

"І я, і президент Байден зараз зосереджені на тому, щоб підштовхнути країни – зокрема, Глобального Півдня, Африки - самим закликати Росію повернутися в угоду", - сказала Пауер.

Вона також пояснила бажання повернути Росію в угоду тим, що експорт через Чорне море буде дешевшим, ніж інші способи вивезення зерна. Водночас за її словами, це можливо лише у випадку, якщо Росія гарантуватиме безпеку таких вантажів.

Заяви росіян з приводу повернення до "зернової угоди"

Нагадаємо, цього тижня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва вирішила не продовжувати дію "зернової угоди", оскільки її умови нібито не виконують.

Вже сьогодні, 19 липня, Міністерство оборони РФ пригрозило, що будь-які країни, під прапорами яких судна направлять до українських портів, вважатимуться залученими до війни.

Водночас російський диктатор заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог.

Він заявив, що для поновлення участі РФ у "зерновій угоді" необхідно вивести з-під санкцій постачання російського зерна, під'єднати банки до SWIFT та скасувати "всі обмеження".

Тим часом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що шантаж російського диктатора Володимира Путіна стосовно "зернової угоди" викликаний відсутністю міжнародної реакції на терористичні дії РФ.

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