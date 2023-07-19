США работают со странами Глобального юга относительно давления на Россию

Соединенные Штаты Америки работают со странами Глобального юга, чтобы те требовали от России вернуться к участию в "зерновой сделке".

Об этом рассказала администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Давайте поговорим о двух разных альтернативах. Первое - это альтернативы, которые украинцы строили с начала полномасштабного вторжения. Использование железной дороги, Дуная, автодорог. Сейчас эти альтернативные пути помогают вывозить 3 миллиона метрических тонн зерна в месяц. Это большое улучшение, но эти маршруты не полностью компенсируют то, что было раньше", - сказала Пауэр.

По словам администратора, власти США сейчас сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть страны Глобального Юга к призыву РФ к ее возвращению в Черноморскую зерновую инициативу.

"И я, и президент Байден сейчас сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть страны - в частности, Глобального Юга, Африки - самим призвать Россию вернуться в соглашение", - сказала Пауэр.

Она также объяснила желание вернуть Россию в соглашение тем, что экспорт через Черное море будет дешевле, чем другие способы вывоза зерна. В то же время по ее словам, это возможно только в случае, если Россия будет гарантировать безопасность таких грузов.

Заявления россиян по поводу возвращения к "зерновому соглашению"

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решила не продлевать действие "зернового соглашения", поскольку его условия якобы не выполняются.

Уже сегодня, 19 июля, Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.

В то же время российский диктатор заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновом соглашении" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований.

Он заявил, что для возобновления участия РФ в "зерновом соглашении" необходимо вывести из-под санкций поставки российского зерна, подсоединить банки к SWIFT и отменить "все ограничения".

Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что шантаж российского диктатора Владимира Путина относительно "зернового соглашения" вызван отсутствием международной реакции на террористические действия РФ.

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