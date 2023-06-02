США працюватимуть над підготовкою українських пілотів на F-16, - Байден

США разом з партнерами будуть працювати над підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16. Підготовка буде проходити в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час виступу в академії ВПС у Колорадо.

Американський лідер нагадав про розмову з президентом України Володимир Зеленським на саміті G7 в Хіросімі.

"Буквально кілька тижнів тому я був із президентом Зеленським у Хіросімі на G7. Я сказав йому, що ми працюватимемо з нашими партнерами, щоби розпочати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16", - сказав Байден.

При цьому президент також зазначив, що США та коаліція з 50 країн працюють, щоб надати Україні "історичну допомогу". За його словами, це допоможе українцям "захистити себе сьогодні та в майбутньому".

Крім того, Байден у своєму зверненні до випускників академії заявив, що вони приєднуються до лав американських ВПС у нестабільний час, коли Росія та Китай кидають виклик світопорядку. Він додав, що союзницькі відносини з багатьма країнами роблять США більш стійкими.

"І не думайте, що наші супротивники цього не розуміють. Ось чому вони так старанно працюють над тим, щоб спробувати розколоти нас", - наголосив Байден.

F-16 для України

Нагадаємо, декілька європейських країн, Канада та США заявили про бажання навчати українських пілотів на сучасних винищувачах F-16. Президент США на саміті G7 в Японії підтвердив намір Вашингтона приєднатися до цієї ініціативи.

Поки точні терміни початку навчань невідомі. Проте Польща вже склала графік тренувань українських пілотів на F-16. Також, за даними ЗМІ, навчати ЗСУ буде Британія.

Як повідомлялося раніше, підготовка українських пілотів може тривати протягом чотирьох місяців.

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