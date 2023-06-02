США будут работать над подготовкой украинских пилотов на F-16, - Байден

США вместе с партнерами будут работать над подготовкой украинских пилотов на истребителях F-16. Подготовка будет проходить в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена во время выступа в академии ВВС в Колорадо.

Американский лидер напомнил о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

"Буквально несколько недель назад я был с президентом Зеленским в Хиросиме на G7. Я сказал ему, что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16", - сказал Байден.

При этом президент также отметил, что США и коалиция из 50 стран работают, чтобы предоставить Украине "историческую помощь". По его словам, это поможет украинцам "защитить себя сегодня и в будущем".

Кроме того, Байден в своем обращении к выпускникам академии заявил, что они присоединяются к рядам американских ВВС в нестабильное время, когда Россия и Китай бросают вызов миропорядку. Он добавил, что союзнические отношения со многими странами делают США более устойчивыми.

"И не думайте, что наши противники этого не понимают. Вот почему они так усердно работают над тем, чтобы попытаться расколоть нас", - подчеркнул Байден.

F-16 для Украины

Напомним, несколько европейских стран, Канада и США заявили о желании учить украинских пилотов на современных истребителях F-16. Президент США на саммите G7 в Японии подтвердил намерение Вашингтона присоединиться к этой инициативе.

Пока точные сроки начала учений неизвестны. Однако Польша уже составила график тренировок украинских пилотов на F-16. Также, по данным СМИ, обучать ВСУ будет Великобритания.

Как сообщалось ранее, подготовка украинских пилотов может занять четыре месяца.

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