США не прагнуть ліквідації аятоли Ірану, але це справа Ізраїлю, - Венс
США не прагнуть ліквідації верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї. Але рішення щодо нього буде за Ізраїлем.
Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми Meet the Press на телеканалі NBC News.
"Ну, дивіться, це вже вирішувати ізраїльтянам, але наша позиція була дуже чіткою: ми не хочемо зміни режиму", - сказав американський віце-президент.
За його словами, США не хочуть затягувати конфлікт з Іраном або розширювати його ще більше, ніж зараз.
"Ми хочемо припинити їхню ядерну програму, а потім ми хочемо поговорити з іранцями про довгострокове врегулювання тут", - наголосив Ді Венс.
Удари США по Ірану
Цієї ночі американська армія за допомогою бомбардувальників B-2 та ракет "Томагавк" атакувала три ключові ядерні об'єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Як заявляв шеф Пентагону Піт Гегсет, американські удари знищили ядерну програму Ірану та його амбіції. Однак, американський президент Дональд Трамп попереджав, що США можуть завдати нових ударів, якщо Тегеран не погодиться на мир та нову ядерну угоду.
Водночас Гегсет наголошував, що удари США не мають на меті зміну іранського правлячого режиму. Хоча раніше Трамп заявляв, що знає, де ховається верховний лідер Ірану та називав його "легкою мішенню" для США.
Як розповідали західні медіа, Ізраїль готував план ліквідації Хаменеї, але США виступили проти цього.
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