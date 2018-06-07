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США не дозволять Ірану розробляти ядерну зброю, - Помпео

НовиниПолітика    07.06.2018 - 08:33
Фото: Майк Помпео
Фото: Майк Помпео

Раніше повідомлялося, що Тегеран має намір відновити збагачення урану

Сполучені Штати Америки (США) не дозволять Ірану розробляти ядерну зброю. Про це заявив американський державний секретар Майк Помпео у своєму Twitter.

Дану заяву він опублікував після озвучених Тегераном планів збагачувати уран.

"Іран планує збільшити збагачувальні можливості. Ми не дозволимо Ірану розробляти ядерну зброю. Ірану відома наша рішучість. Це інший приклад, як Іран нерозумно розбазарює свої ресурси. Нікого не повинно дивувати, якщо в Ірані протести продовжаться", - заявив Помпео.

Раніше повідомлялося, що Іран має намір повідомити Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) про поновлення збагачення урану.

Нагадаємо, раніше Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив вимоги Тегерана до країн Європи, при дотриманні яких Іран продовжить дотримуватися умов ядерної угоди після виходу з неї Сполучених Штатів.

8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з угоди щодо ядерної програми Ірану.

Через 2 тижні, 25 травня, в МАГАТЕ заявили, що Іран зберігає свою ядерну програму в рамках обмежень, встановлених ядерних угодою 2015 року, незважаючи на вихід США з цієї угоди.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Іран, ядерная программа, уран  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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