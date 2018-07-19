У США поскаржилися на відсутність інформації щодо домовленостей Трампа з Путіним

У високопоставлених співробітників міноборони США дуже мало інформації про те, яких домовленостей з нацбезпеки міг досягти Трамп з Путіним

У високопоставлених співробітників міністерства оборони США дуже мало або зовсім немає інформації про те, яких домовленостей з національної безпеки міг досягти президент США Дональд Трамп в ході зустрічі тет-а-тет з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє The Washington Post.

Повідомляється, що представники Пентагону не можуть відповісти на питання журналістів про те, як саміт в Гельсінкі міг вплинути на діяльність США в оборонній сфері.

Так, глава Міністерства оборони США Джеймс Мэттис, відзначає газета, не відвідував зустріч кабінету США в середу, а також не з'являвся на публіці на цьому тижні і не коментував саміт.

За словами джерел з колишніх і нинішньої адміністрацій США, розповсюдження матеріалів із зустрічі на високому рівні займає кілька днів.

Представник Білого дому Сара Сандерс після саміту перераховувала теми, які обговорювали президенти: "гуманітарну допомогу Сирії, ядерні амбіції Ірану, безпеку Ізраїлю, денуклеаризацію КНДР, Україну і окупацію Криму, скорочення ядерних арсеналів Росії і США, і, звичайно, вашу улюблену тему, втручання Росії у наші вибори".

При цьому ні Сандерс, ні інші представники американської адміністрації не говорили, які рішення були прийняті з цих питань.

Нагадаємо, раніше американські чиновники назвали три причини, за якими Білий дім попросив російську сторону провести зустріч Трампа і Путіна тет-а-тет. Зокрема, повідомляється, що Трамп попросив про закриту зустріч, щоб краще оцінити Путіна і встановити відносини між лідерами.

Крім того, раніше Трамп висловлював невдоволення через витоки по його зустрічам з іноземними лідерами. Через це Трамп сказав помічникам, що не хоче, щоб з його зустрічі з Путіним просочувалася конфіденційна інформація.