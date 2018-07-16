В США назвали причины встречи Трампа и Путина в формате тет-а-тат

Новости Политика 16.07.2018 - 15:01
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin.ru)

Встреча Трампа и Путина проходит в Хельсинки

В США назвали причины встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в формате тет-а-тет. Об этом CNN сообщили американские чиновники.

Так, американские чиновники назвали три причины, по которым Белый дом попросил российскую сторону провести встречу Трампа и Путина тет-а-тет. 

В частности, сообщается, что Трамп попросил о закрытой встрече, чтобы лучше оценить Путина и установить отношения между лидерами.

Кроме того, ранее Трамп высказывал недовольство из-за утечек по его встречам с иностранными лидерами. Из-за этого Трамп сказал помощникам, что не хочет, чтобы с его встречи с Путиным просачивалась конфиденциальная информация.

Кроме того, сообщается, что Трамп не захотел привлекать к встрече помощников, поскольку они могут отстаивать более жесткую линию по России, "подрывая или прерывая его в разговоре с Путиным".

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Трампа и Путина началась с опозданием почти на час.

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Теги:  Владимир Путин,  Российская Федерация,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС