США поздравили Сенцова с присуждением премии Сахарова

Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Также в США призвали немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт официально поздравила политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден властями РФ на 20 лет, с присвоением ему премии имени академика Сахарова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Хизер Нойерт в Twitter.

"Мы поздравляем Олега Сенцова с присуждением ему престижной европейской премии имени Сахарова, которая была названа в честь российского диссидента, который сильно пострадал в советские времена", - написала Нойерт.

Также в своем обращении она призвала власти РФ немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных.

"Мы вновь призываем Россию немедленно освободить Сенцова и других политических заключенных, а также уважать свободу выражения мнений, которая является одним из прав человека", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова за 2018 год.