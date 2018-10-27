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США привітали Сенцова з присудженням премії Сахарова

Новини » Політика    27.10.2018 - 05:35
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Також у США закликали негайно звільнити Сенцова та інших політв'язнів

Офіційний представник зовнішньополітичного відомства США Хізер Нойерт офіційно привітала політв'язня українського режисера Олега Сенцова, який засуджений владою РФ на 20 років, з присвоєнням йому премії імені академіка Сахарова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обліковий запис Хізер Нойерт Twitter.

"Ми вітаємо Олега Сенцова з присудженням йому престижної європейської премії імені Сахарова, яка була названа на честь російського дисидента, який сильно постраждав в радянські часи", - написала Нойерт.

Також у своєму зверненні вона закликала владу РФ негайно звільнити Сенцова та інших політв'язнів.

"Ми знову закликаємо Росію негайно звільнити Сенцова та інших політичних в'язнів, а також поважати свободу вираження думок, яка є одним з прав людини", - сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Український політв'язень Кремля Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік.

 

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