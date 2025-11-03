США позбудуться залежності від рідкоземів із Китаю: Бессент назвав терміни

"Ми збираємося протягом одного-двох років рухатися з надсвітловою швидкістю та ухилитися від того меча, який Китай тримає над нами", - сказав Бессент, кажучи про постачання китайських рідкоземель до США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати не хочуть розривати зв'язки з Китаєм, однак Вашингтону треба знижувати ризики, оскільки Пекін показав себе ненадійним партнером у багатьох сферах.

Також міністр додав, для розв'язання цього питання США хочуть об'єднатися з країнами демократичного світу, включно з Індією.

"Усі західні демократії, азіатські демократії та Індія приєднаються до нас, щоб створити власні ланцюжки поставок", - резюмував очільник Мінфіну США.