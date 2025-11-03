США позбудуться залежності від рідкоземів із Китаю: Бессент назвав терміни

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати вже найближчими двома роками планують позбутися залежності від поставок рідкоземельних елементів із Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CNN.
"Ми збираємося протягом одного-двох років рухатися з надсвітловою швидкістю та ухилитися від того меча, який Китай тримає над нами", - сказав Бессент, кажучи про постачання китайських рідкоземель до США.
Він підкреслив, що Сполучені Штати не хочуть розривати зв'язки з Китаєм, однак Вашингтону треба знижувати ризики, оскільки Пекін показав себе ненадійним партнером у багатьох сферах.
Також міністр додав, для розв'язання цього питання США хочуть об'єднатися з країнами демократичного світу, включно з Індією.
"Усі західні демократії, азіатські демократії та Індія приєднаються до нас, щоб створити власні ланцюжки поставок", - резюмував очільник Мінфіну США.
Нагадаємо, минулого тижня, 30 жовтня, президент США Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели першу особисту зустріч з 2019 року. Вона пройшла в південнокорейському місті Пусан і тривала 1 годину і 40 хвилин.
За її підсумками сторони заявили про "консенсус", а американський лідер назвав зустріч "приголомшливою", оцінивши її на 12 балів із десяти.
Під час спілкування з журналістами Трамп повідомив, що ухвалив рішення знизити мита, а Китай, у свою чергу, почне закуповувати величезні обсяги сої та інших сільгосптоварів у США.
Він також анонсував, що вже у квітні 2026 року знову відвідає Китай, а після - вже Сі Цзіньпін прилетить до Сполучених Штатів.
