RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США избавятся от зависимости по редкоземам из Китая: Бессент назвал сроки

Фото: Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты уже в ближайшие два года планируют избавиться от зависимости от поставок редкоземельных элементов из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN.

"Мы собираемся в течение одного-двух лет двигаться со сверхсветовой скоростью и уклониться от того меча, который Китай держит над нами", - сказал Бессент, говоря о поставках китайских редкоземель в США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят разрывать связи с Китаем, однако Вашингтону надо снижать риски, поскольку Пекин показал себя ненадежным партнером во многих сферах.

Также министр добавил, для решения этого вопроса США хотят объединиться со странами демократического мира, включая Индию.

"Все западные демократии, азиатские демократии и Индия присоединятся к нам, чтобы создать собственные цепочки поставок", - резюмировал глава Минфина США.

Встреча лидеров США и Китая

Напомним, на прошлой неделе, 30 октября, президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели первую личную встречу с 2019 года. Она прошла южнокорейском городе Пусан и длилась 1 час и 40 минут.

По ее итогам стороны заявили о "консенсусе", а американский лидер назвал встречу "потрясающей", оценив ее на 12 баллов из десяти.

Во время общения с журналистами Трампа сообщил, что принял решение снизить пошлины, а Китай в свою очередь, начнет закупать огромные объемы сои и других сельхозтоваров у США.

Он также анонсировал, что уже в апреле 2026 годах снова посетит Китай, а после - уже Си Цзиньпин прилетит в Соединенные Штаты.

Подробный разбор, что известно об итогах встречи лидеров - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайСкотт Бессент