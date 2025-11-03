США избавятся от зависимости по редкоземам из Китая: Бессент назвал сроки

"Мы собираемся в течение одного-двух лет двигаться со сверхсветовой скоростью и уклониться от того меча, который Китай держит над нами", - сказал Бессент, говоря о поставках китайских редкоземель в США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят разрывать связи с Китаем, однако Вашингтону надо снижать риски, поскольку Пекин показал себя ненадежным партнером во многих сферах.

Также министр добавил, для решения этого вопроса США хотят объединиться со странами демократического мира, включая Индию.

"Все западные демократии, азиатские демократии и Индия присоединятся к нам, чтобы создать собственные цепочки поставок", - резюмировал глава Минфина США.