США про поїздку Путіна у КНДР: Росія збирає коаліцію

"Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, які відображають тоталітарний характер режим у КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства",- сказав Карпентер.

Це також свідчить про те, де опинилася Росія на світовій арені, зазначив він. Найближчими партнерами РФ стали Північна Корея, Іран, Сирія і "певною мірою" Китай, "який хоч і не надає Росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння".

За словами Карпентера, йдеться, зокрема, про нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику, верстати для російського ВПК. І це посилює загрозу для безпеки України і Європи в цілому, відзначив він.

"Це, в широкому сенсі, коаліція яку збирає Росія", - сказав представник Білого дому. Проте він запропонував порівняти її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України і з приблизно 100 країнами, які "підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії (на саміті миру, - ред.)".

Путін у КНДР