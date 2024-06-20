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США про поїздку Путіна у КНДР: Росія збирає коаліцію

Фото: Північнокорейський і російський диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін відповідно (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Білому домі назвали "розширенням партнерства" офіційний візит російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна і підписання з північнокорейським колегою Кім Чен Ином договору про стратегічне партнерство.

Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, які відображають тоталітарний характер режим у КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства",- сказав Карпентер.

Це також свідчить про те, де опинилася Росія на світовій арені, зазначив він. Найближчими партнерами РФ стали Північна Корея, Іран, Сирія і "певною мірою" Китай, "який хоч і не надає Росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння".

За словами Карпентера, йдеться, зокрема, про нітроцелюлозу для виготовлення порохів, оптику, верстати для російського ВПК. І це посилює загрозу для безпеки України і Європи в цілому, відзначив він.

"Це, в широкому сенсі, коаліція яку збирає Росія", - сказав представник Білого дому. Проте він запропонував порівняти її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України і з приблизно 100 країнами, які "підтримали принципи Статуту ООН у Швейцарії (на саміті миру, - ред.)".

Путін у КНДР

У вівторок, 18 червня, Путін прибув з візитом до столиці КНДР Пхеньяну. Західна преса пише, що поїздка, швидше за все, пов'язана з пошуком озброєння для війни проти України.

У Пхеньяні Путін і Кім Чен Ин підписали договір про стратегічне партнерство, який, за словами російського диктатора, передбачає у тому числі надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників цього договору. Проте текст документа поки не опубліковано.

Докладніше про візит - у матеріалі РБК-Україна.

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