США о поездке Путина в КНДР: Россия собирает коалицию

"О встрече Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне и всей помпезности и великолепии, отражающих тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства", - сказал Карпентер.

Это также говорит о том, где оказалась Россия на мировой арене, отметил он. Ближайшими партнерами РФ стали Северная Корея, Иран, Сирия и "в известной степени" Китай, "хоть и не предоставляющий России оружия, но присылающий много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения".

По словам Карпентера, речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это усугубляет угрозу безопасности Украины и Европы в целом, отметил он.

"Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия", - сказал представитель Белого дома. Тем не менее, он предложил сравнить ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по вопросам обороны Украины и с примерно 100 странами, которые "поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии (на саммите мира, - ред.)".

Путин в КНДР