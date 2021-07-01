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США о появлении Нью-Йорка в Украине: возможность отметить наши тесные связи

Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве отреагировало на переименование поселка Новгородское в Донецкой области. Ему сегодня вернули историческое название - Нью-Йорк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства США.

Как отметили в дипломатическом представительстве, переименование поселка в Нью-Йорк будет еще одной возможностью отметить тесные связи между Украиной и Соединенными Штатами.

"Поздравляем жителей Нью-Йорка, Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени", - заявили в посольстве США.

Больше об историческом названии этого населенного пункта читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиНью-Йоркпереименование