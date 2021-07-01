США про появу Нью-Йорка в Україні: нагода відзначити наші тісні зв’язки

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві відреагувало на перейменування селища Новгородське в Донецькій області. Йому сьогодні повернули історичну назву - Нью-Йорк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства США.

Як наголосили в дипломатичному представництві, перейменування селища на Нью-Йорк буде ще одною нагодою відзначити тісні зв’язки між Україною та Сполученими Штатами.

"Вітаємо жителів Нью-Йорка, Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній раді України! Ще одна нагода відзначити наші тісні зв’язки. Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені", - заявили в посольстві США.