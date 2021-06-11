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В США появится еще одно генконсульство Украины: его откроют в Хьюстоне

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генконсульство Украины появится в американском городе Хьюстон (штат Техас). Украинский посол в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения.

Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг к открытию генконсульства Украины в городе Хьюстон, Техас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол Украины в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения, где официально будет находиться новое дипломатическое учреждение.

Напомним, ранее Госдепартамент США внес Украину в перечень стран, путешествия в которые стоит пересмотреть из-за ситуации с коронавирусом.

Отметим, с 10 июня Украина перешла в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.

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