У США з'явиться ще одне генконсульство України: його відкриють у Х'юстоні

Генконсульство України з'явиться в американському місті Х'юстон (штат Техас). Український посол у США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення.
Про це повідомило посольство України в США на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні ми зробили ще один важливий крок до відкриття генконсульства України в місті Х'юстон, Техас", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посол України в США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься Нова дипломатична установа.
Нагадаємо, раніше Держдепартамент США вніс Україну до переліку країн, подорожі в які варто переглянути через ситуацію з коронавірусом.
Відзначимо, з 10 червня Україна перейшла в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.