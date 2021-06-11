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У США з'явиться ще одне генконсульство України: його відкриють у Х'юстоні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генконсульство України з'явиться в американському місті Х'юстон (штат Техас). Український посол у США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення.

Про це повідомило посольство України в США на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні ми зробили ще один важливий крок до відкриття генконсульства України в місті Х'юстон, Техас", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посол України в США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься Нова дипломатична установа.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США вніс Україну до переліку країн, подорожі в які варто переглянути через ситуацію з коронавірусом.

Відзначимо, з 10 червня Україна перейшла в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.

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