В США появится еще одно генконсульство Украины: его откроют в Хьюстоне

Генконсульство Украины появится в американском городе Хьюстон (штат Техас). Украинский посол в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения.

Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook .

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг к открытию генконсульства Украины в городе Хьюстон, Техас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол Украины в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения, где официально будет находиться новое дипломатическое учреждение.