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В США появится еще одно генконсульство Украины: его откроют в Хьюстоне

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Вашингтон, Пятница 11 июня 2021 20:15
В США появится еще одно генконсульство Украины: его откроют в Хьюстоне Фото: Оксана Маркарова, посол Украины в США (mof.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генконсульство Украины появится в американском городе Хьюстон (штат Техас). Украинский посол в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения.

Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг к открытию генконсульства Украины в городе Хьюстон, Техас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посол Украины в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения, где официально будет находиться новое дипломатическое учреждение.

Момент, який точно стане частиною історії розвитку українсько-американських відносин. Сьогодні зробили ще один важливий крок до відкриття Генерального консульства України у м. Г’юстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова підписала Угоду на оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься нова закордонна дипломатична установа України в США. Ми надзвичайно раді можливості збільшувати і розвивати українську присутність в американських регіонах. Південь Америки має велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства.

Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Friday, June 11, 2021

Напомним, ранее Госдепартамент США внес Украину в перечень стран, путешествия в которые стоит пересмотреть из-за ситуации с коронавирусом.

Отметим, с 10 июня Украина перешла в "зеленую" зону карантина. Во всех областях ослабляют карантинные ограничения.

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