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У США з'явиться ще одне генконсульство України: його відкриють у Х'юстоні

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Вашингтон, П'ятниця 11 червня 2021 20:15
У США з'явиться ще одне генконсульство України: його відкриють у Х'юстоні Фото: Оксана Маркарова, посол України в США (mof.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генконсульство України з'явиться в американському місті Х'юстон (штат Техас). Український посол у США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення.

Про це повідомило посольство України в США на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні ми зробили ще один важливий крок до відкриття генконсульства України в місті Х'юстон, Техас", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посол України в США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься Нова дипломатична установа.

Момент, який точно стане частиною історії розвитку українсько-американських відносин. Сьогодні зробили ще один важливий крок до відкриття Генерального консульства України у м. г'юстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова підписала догоду на оренду приміщення, де офіційно знаходиться нова закордонна дипломатична установа України в США. Ми надзвичайно раді можливості збільшувати і розвивати українську присутність в американських регіонах. Південь Америки має велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства.

Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Friday, June 11, 2021

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США вніс Україну до переліку країн, подорожі в які варто переглянути через ситуацію з коронавірусом.

Відзначимо, з 10 червня Україна перейшла в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.

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