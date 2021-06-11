У США з'явиться ще одне генконсульство України: його відкриють у Х'юстоні
Генконсульство України з'явиться в американському місті Х'юстон (штат Техас). Український посол у США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення.
Про це повідомило посольство України в США на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні ми зробили ще один важливий крок до відкриття генконсульства України в місті Х'юстон, Техас", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посол України в США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься Нова дипломатична установа.
Момент, який точно стане частиною історії розвитку українсько-американських відносин. Сьогодні зробили ще один важливий крок до відкриття Генерального консульства України у м. г'юстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова підписала догоду на оренду приміщення, де офіційно знаходиться нова закордонна дипломатична установа України в США. Ми надзвичайно раді можливості збільшувати і розвивати українську присутність в американських регіонах. Південь Америки має велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства.Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Friday, June 11, 2021
Нагадаємо, раніше Держдепартамент США вніс Україну до переліку країн, подорожі в які варто переглянути через ситуацію з коронавірусом.
Відзначимо, з 10 червня Україна перейшла в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.