У США з'явиться ще одне генконсульство України: його відкриють у Х'юстоні

Генконсульство України з'явиться в американському місті Х'юстон (штат Техас). Український посол у США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення.

Про це повідомило посольство України в США на своїй сторінці в Facebook .

"Сьогодні ми зробили ще один важливий крок до відкриття генконсульства України в місті Х'юстон, Техас", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посол України в США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься Нова дипломатична установа.