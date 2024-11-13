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У США пояснили, від чого залежить ефективність військ КНДР на війні проти України

Фото: речник Держдепу США Ведант Патель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Війська Північної Кореї почали брати участь у бойових діях у Курській області. Їх ефективність на полі бою залежить від інтеграції в російську армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепартаменту Веданта Пателя на брифінгу.

Він зазначив, що КНДР направила в Росію 10 тисяч солдатів. Більшість з них вже переправили у Курську область, де вони почали брати участь у бойових діях з російськими військами.

За словами речник Держдепу, російські війська навчали солдатів КНДР працювати з артилерією, дронами та основним діям піхоти, включаючи розчищення траншей, що є критично важливими навичками для операцій на передовій.

"Однак успіх Росії на полі бою з використанням військ КНДР значною мірою буде продиктований тим, наскільки добре росіяни зможуть інтегрувати їх у свою армію. Деякі з викликів, які їм доведеться подолати, це оперативна сумісність, мовний бар’єр, командування, управління та зв’язок", - сказав Патель.

Він додав, що США тісно консультуються з союзниками та іншими країнами регіону щодо наслідків цього розвитку подій.

Війська КНДР на війні

Північна Корея направила війська на допомогу Росії у війні проти України. Солдати КНДР проходили навчання на полігонах на сході РФ. Після цього їх направили у Курську область.

За словами президента України Володимира Зеленського, у Курській області перебуває 11 тисяч солдатів Північної Кореї. Підтверджено, що північнокорейські військові вже брали участь у бойових діях у Курській області.

За даними The New York Times, Росія загалом зібрала у Курській області 50 тисяч військових, серед них і солдати КНДР. Очікується, що вони можуть почати наступальні дії найближчим часом.

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