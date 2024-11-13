У США пояснили, від чого залежить ефективність військ КНДР на війні проти України

Він зазначив, що КНДР направила в Росію 10 тисяч солдатів. Більшість з них вже переправили у Курську область, де вони почали брати участь у бойових діях з російськими військами.

За словами речник Держдепу, російські війська навчали солдатів КНДР працювати з артилерією, дронами та основним діям піхоти, включаючи розчищення траншей, що є критично важливими навичками для операцій на передовій.

"Однак успіх Росії на полі бою з використанням військ КНДР значною мірою буде продиктований тим, наскільки добре росіяни зможуть інтегрувати їх у свою армію. Деякі з викликів, які їм доведеться подолати, це оперативна сумісність, мовний бар’єр, командування, управління та зв’язок", - сказав Патель.

Він додав, що США тісно консультуються з союзниками та іншими країнами регіону щодо наслідків цього розвитку подій.