У Міністерстві фінансів США заявили, що інтерес Вашингтона до Гренландії продиктований стратегічними міркуваннями і ослабленням ролі Європи в питаннях колективної безпеки.

На думку американської сторони, Сполучені Штати змушені брати на себе провідну роль, оскільки європейські союзники не демонструють достатньої готовності захищати критично важливі регіони.

Зазначається, що ідея придбання або встановлення контролю над Гренландією не є новою і обговорюється американськими адміністраціями понад сто років. Острів розглядається як важливий елемент національної безпеки США, зокрема в контексті розгортання системи протиракетної оборони "Золотий купол".

Арктика як фактор майбутніх конфліктів

У Вашингтоні вважають, що Арктика в перспективі стане ареною геополітичного суперництва, і боротьба за вплив у регіоні неминуча. Американська адміністрація виходить із того, що попереджувальні кроки, включно з посиленням присутності в Гренландії, здатні запобігти масштабнішим конфліктам у майбутньому. Такий підхід у США розглядають як реалізацію принципу "мир через силу".

Претензії до Європи і паралелі з війною в Україні

Окремо було озвучено критику на адресу європейських країн за недалекоглядну політику у відносинах з Росією.

У США нагадали, що раніше попереджали союзників про ризики енергетичної залежності від Москви, яка в підсумку призвела до непрямого фінансування російської агресії проти України.

НАТО і можливі сценарії

Американська сторона не дала прямої відповіді на запитання про припустимість силового сценарію щодо Гренландії, однак висловила впевненість, що європейські партнери з часом визнають доцільність переходу острова під контроль США.

У Вашингтоні також підкреслили, що Сполучені Штати залишаються в НАТО, але не мають наміру компенсувати пасивність союзників. Зазначається, що з 1980 року витрати США на оборону перевищили європейські показники на 22 трильйони доларів.