Министерстве финансов США заявили, что интерес Вашингтона к Гренландии продиктован стратегическими соображениями и ослаблением роли Европы в вопросах коллективной безопасности.

По мнению американской стороны, Соединенные Штаты вынуждены брать на себя ведущую роль, поскольку европейские союзники не демонстрируют достаточной готовности защищать критически важные регионы.

Отмечается, что идея приобретения или установления контроля над Гренландией не является новой и обсуждается американскими администрациями более ста лет. Остров рассматривается как важный элемент национальной безопасности США, в том числе в контексте развертывания системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Арктика как фактор будущих конфликтов

В Вашингтоне считают, что Арктика в перспективе станет ареной геополитического соперничества, и борьба за влияние в регионе неизбежна. Американская администрация исходит из того, что упреждающие шаги, включая усиление присутствия в Гренландии, способны предотвратить более масштабные конфликты в будущем. Такой подход в США рассматривают как реализацию принципа "мир через силу".

Претензии к Европе и параллели с войной в Украине

Отдельно была озвучена критика в адрес европейских стран за недальновидную политику в отношениях с Россией.

В США напомнили, что ранее предупреждали союзников о рисках энергетической зависимости от Москвы, которая в итоге привела к косвенному финансированию российской агрессии против Украины.

НАТО и возможные сценарии

Американская сторона не дала прямого ответа на вопрос о допустимости силового сценария в отношении Гренландии, однако выразила уверенность, что европейские партнеры со временем признают целесообразность перехода острова под контроль США.

В Вашингтоне также подчеркнули, что Соединенные Штаты остаются в НАТО, но не намерены компенсировать пассивность союзников. Отмечается, что с 1980 года расходы США на оборону превысили европейские показатели на 22 триллиона долларов.