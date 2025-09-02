У США пояснили, чому не вводять тарифи проти Китаю за його підтримку Росії

"Президент Трамп не ввів тарифи на Китай, тому що ці переговори тривають. І війна в Україні, безумовно, є частиною цього обговорення", - зазначив Вітакер.

Дипломат нагадав, що востаннє, коли Пекін і Вашингтон вели тарифну війну, вона завершилася запровадженням мит у розмірі 145% з обох сторін.

"Це не той спосіб, який вирішить ситуацію як у торгівлі з Китаєм, так і у війні Росії та України", - вважає Вітакер.

Посол зазначив, що тарифи на Індію "змінили її розрахунки" щодо закупівель російської нафти, але "навряд чи сприятимуть тіснішим торговельним відносинам з Індією".

Також Вітакер уточнив, що Трамп "безумовно знає, що в нього є ці карти", і він може запровадити тарифи, якщо вважатиме це за необхідне.