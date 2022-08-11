США повысят военную активность в странах Балтии для защиты от России

Остин также объявил о дополнительных учениях, которые США планируют провести с Латвией, Литвой и Эстонией.

Министр обороны США находится с первым в истории двухдневным визитом в Латвии. В ходе визита он неоднократно подчеркивал, что США привержены делу оказания помощи странам региона в самозащите.

Ранее в ходе пресс-конференции в Литве глава Пентагона заявил, что НАТО не стремится к конфронтации, однако напомнил России о пятой статье альянса, в которой говорится, что нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех.

Остин 8 августа также обсудил с местными чиновниками вопросы безопасности в регионе и военную поддержку Украины.

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