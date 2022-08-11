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США повысят военную активность в странах Балтии для защиты от России

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США перебросят в страны Балтии дополнительные войска, если это будет необходимо для защиты от любой возможной угрозы со стороны России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Arirang, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Остин также объявил о дополнительных учениях, которые США планируют провести с Латвией, Литвой и Эстонией.

Министр обороны США находится с первым в истории двухдневным визитом в Латвии. В ходе визита он неоднократно подчеркивал, что США привержены делу оказания помощи странам региона в самозащите.

Ранее в ходе пресс-конференции в Литве глава Пентагона заявил, что НАТО не стремится к конфронтации, однако напомнил России о пятой статье альянса, в которой говорится, что нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех.

Остин 8 августа также обсудил с местными чиновниками вопросы безопасности в регионе и военную поддержку Украины.

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