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США підвищать військову активність в країнах Балтії для захисту від Росії

Фото: Ллойд Остін, Міністр оборони США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США перекинуть до країн Балтії додаткові війська, якщо це буде необхідно для захисту від будь-якої можливої загрози з боку Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Arirang, про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Остін також оголосив про додаткові навчання, які США планують провести з Латвією, Литвою та Естонією.

Міністр оборони США перебуває з першим в історії дводенним візитом у Латвії. В ході візиту він неодноразово підкреслював, що США віддані справі надання допомоги країнам регіону в самозахисті.

Раніше в ході пресконференції в Литві глава Пентагону заявив, що НАТО не прагне до конфронтації, однак нагадав Росії про п'яту статтю Альянсу, в якій йдеться, що напад на одного союзника НАТО означає атаку на всіх.

Остін 8 серпня також обговорив з місцевими чиновниками питання безпеки в регіоні та військову підтримку України.

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