Сполучені Штати повністю вивели війська з Нігеру

Сполучені Штати завершили вивід своїх військ із Нігеру через захоплення у країні влади військовою хунтою, яка налагоджує партнерство з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони США.

Оборонні відомства двох країн виступили зі спільною заявою, в якій зазначили, що виведення американського контингенту з авіабази 201 в Агадесі завершене місяцем раніше, ніж планувалося.

Зазначається, що цей процес розпочався 19 травня після взаємного погодження умов виведення. Координація між збройними силами США та Нігеру триватиме впродовж наступних тижнів, щоб забезпечити повне виведення військ, як і було заплановано.

Також американські військові модернізували цю авіабазу для посилення оборонної співпраці зі збройними силами країни та регіональних зусиль з боротьби з тероризмом.

Впродовж останніх десяти років американські війська тренували сили Нігеру і підтримували антитерористичні місії під проводом партнерів проти Ісламської держави та Аль-Каїди в регіоні.