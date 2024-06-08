ua en ru
Сб, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військова присутність РФ в Африці загрожує Європі та південному флангу НАТО, - ISW

Субота 08 червня 2024 03:33
UA EN RU
Військова присутність РФ в Африці загрожує Європі та південному флангу НАТО, - ISW Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зростаюча військова присутність РФ в Африці дозволяє Москві використовувати свої обмежені ресурси для загрози південному флангу НАТО, а також послаблення впливу Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, мова йде про російську військово-морську базу в Лівії. На думку аналітиків, база допоможе підтримувати російську активність у Середземному морі, а також потенційно розміщувати постійні сили РФ, які можуть загрожувати критичній інфраструктурі НАТО ударами крилатих ракет великої дальності з моря.

Військова присутність РФ в Африці загрожує Європі та південному флангу НАТО, - ISW

Крім того, окупація Росією американської бази безпілотників на півночі Нігеру створить можливість для Росії загрожувати операціям НАТО в Середземному морі за допомогою версій ударного ударного БпЛА Shahed-136, що серійно випускається.

Військова присутність РФ в Африці загрожує Європі та південному флангу НАТО, - ISW

Державний переворот у Нігері

Наприкінці липня 2023 року охорона президента Нігера здійснила держпереворот. Главу держави Мохаммеда Базума було взято в заручники, а в країні оголосили про повалення влади. Після того керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані оголосив себе новим головою Нігеру.

Низка африканських країн була готова надати своїх військових для вторгнення в Нігер з метою припинити держпереворот.

У той же час хунта Нігера звинуватила Францію в тому, що та розмістила війська в деяких країнах Західної Африки з метою військової інтервенції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія хоче придбати уранові активи в Нігері, які належать французькій компанії Orano SA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Африка НАТО Російська Федерація
NEWS
Необхідний резерв. На що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ
Необхідний резерв. На що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут