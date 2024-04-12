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До Нігеру прибули військові інструктори з РФ в рамках угоди хунти з Путіним, - ЗМІ

П'ятниця 12 квітня 2024 01:24
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До Нігеру прибули військові інструктори з РФ в рамках угоди хунти з Путіним, - ЗМІ Фото: до Нігеру прибули російські військові інструктори (twitter.com)
Автор: Володимир Костирін

До Нігеру, де влітку минулого року стався державний переворот і владу у країні захопила хунта, прибули російські військові інструктори разом із обладнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кадри прибуття російських військових на літаку, завантаженому військовим обладнанням, транслювало державне телебачення Нігеру RTN вчора у четвер. Проте зазначається, що літак з РФ сів у цій африканській країні ще у середу.

Також телебачення RTN, розповідаючи про прибуття росіян до Нігеру, посилалося на угоду між хунтою та диктатором Володимиром Путіним щодо посилення співпраці між країнами.

На телебаченні транслювалися кадри військового вантажного літака, який розвантажував спорядження, а поруч стояли люди в уніформі.

"Ми тут, щоб навчати нігерську армію... (і) розвивати військову співпрацю між Росією та Нігером", - сказав один із чоловіків у камуфляжній формі, який, за даними RTN, був одним з інструкторів.

RTN також розповіло про те, що РФ погодилася встановити протиповітряну систему в Нігері.

Держпереворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року охорона президента Нігера Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот. Главу держави взяли у заручники та оголосили про повалення влади. Після цього новим головою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення до Нігеру з метою припинити держпереворот.

При цьому хунта Нігеру звинуватила Францію у розміщенні військ у низці країн Західної Африки з метою "воєнної інтервенції". Також вони закликали владу Франції відкликати посла з країни.

Крім того, у березні 2024 року хунта Нігера розірвала військову угоду з США. Додамо, минулого місяця The Wall Street Journal писало про те, що Штати звинуватили Нігер у підготовці угоди про надання Ірану доступу до місцевих родовищ урану.

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