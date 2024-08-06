Соединенные Штаты полностью вывели войска из Нигера

Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Нигера из-за захвата в стране власти военной хунтой, которая налаживает партнерство с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны США.

Оборонные ведомства двух стран выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что вывод американского контингента с авиабазы 201 в Агадесе завершен на месяц раньше, чем планировалось.

Отмечается, что этот процесс начался 19 мая после взаимного согласования условий вывода. Координация между вооруженными силами США и Нигера будет продолжаться в течение следующих недель, чтобы обеспечить полный вывод войск, как и было запланировано.

Также американские военные модернизировали эту авиабазу для усиления оборонного сотрудничества с вооруженными силами страны и региональных усилий по борьбе с терроризмом.

В течение последних десяти лет американские войска тренировали вооруженные силы страны и поддерживали антитеррористические миссии под руководством партнеров против Исламского государства и Аль-Каиды в регионе.